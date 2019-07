Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) 10.000 Euro Schaden nach Vorfahrtsverletzung

Spaichingen (ots)

Am Montagmorgen hat 25-jähriger Autofahrer an der Einmündung Zieglerweg/Am Zimmerplatz einem Mitsubishi die Vorfahrt genommen.

Der Audifahrer fuhr kurz nach 7 Uhr auf der Straße "Am Zimmerplatz" in Richtung Grund. Von rechts bog aus dem Zieglerweg ein Mitsubishi nach links in Fahrtrichtung des Audi ab. Der Audifahrer nahm dem Mitsubishi die Vorfahrt. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

