Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten)Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Dornstetten (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der B28, an der Abzweigung zur Ortsstraße/Glattalstraße, sind am Montagmorgen zwei Personenkraftwagen aufeinander gefahren. Dabei hat sich eine 25-jährige Autofahrerin leicht verletzt.

Die spätere Unfallverursacherin (22) fuhr gegen 6.45 Uhr auf der B28 hinter einem BMW in Richtung Pfalzgrafenweiler. Kurz nach der Abzweigung nach Aach stockte der Verkehr, weshalb die BMW-Fahrerin abbremsen musste. Die junge VW-Fahrerin bemerkte das zu spät. Sie prallte dem BMW gegen die Heckpartie. Bei dem Aufprall verletzte sich die BMW-Fahrerin leicht. Der Rettungsdienst musste aber nicht gerufen werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro.

