Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Betrunken zum Polizeirevier gefahren und Unfall gemeldet

Tuttlingen (ots)

Am Sonntagmorgen hat ein betrunkener Autofahrer im Nachhinein einen Unfall gemeldet. Der 50-jährige Mann kam zum Polizeirevier um sich als Verursacher eines Unfalls vom Samstag zu melden. Die Beamten stellten dort fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Test brachte dann die Bestätigung. Der Selbststeller musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Außerdem durfte er seinen Führerschein abgeben. Zu dem Unfall, den der Mann am Vortag verursacht hat, sucht die Polizei aktuell Zeugen. Wer am Samstag entsprechende Beobachtungen in der Neuhauser Straße Höhe der Kreuzung mit der Schützenstraße gemacht hat wird gebeten sich unter Tel. 07461 9410 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell