Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Unbekannter Mann überfällt Tabakgeschäft

Freudenstadt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstagmorgen ein Tabakgeschäft in der Innenstadt überfallen. Am Ende ist er ohne Beute davon gerannt.

Gegen 9.20 Uhr betrat der Unbekannte das Geschäft in der Reichsstraße. Er bedrohte den anwesenden Mitarbeiter mit einem Messer und wollte Geld aus der Kasse. Der bedrohte Mitarbeiter flüchtete in einen Nebenraum und rief um Hilfe. Der Täter rannte daraufhin ohne Beute aus dem Laden und in Richtung Lange Straße davon. Er wird wie folgt beschrieben: zirka 20 Jahre alt, um die 170 cm groß, schlank. Er trug eine helles Basecap mit "adidas"-Streifen, einen schwarzen Kapuzenpullover desselben Herstellers und eine schwarze Jogginghose.

Die Kripo Freudenstadt ermittelt wegen des versuchten Raubdelikts und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem männlichen Täter geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07441 536 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

