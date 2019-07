Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Talheim) Ford angefahren und geflüchtet

Talheim (ots)

In der Vogtenstraße hat ein Unbekannter am Sonntagmittag einen weißen Ford angefahren. Der Verursacher streifte in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr den geparkten Mondeo und suchte dann das Weite. Der so am Ford entstandene Schaden beläuft sich auf 4.000 Euro. Das Polizeirevier Spaichingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07424 93180 um Zeugenhinweise.

