Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Frau stürzt von Pedelec

Tuttlingen (ots)

Am Sonntagabend ist eine Frau in der Uhlandstraße mit ihrem Pedelec gestürzt. Die 76 Jahre alte Frau verletzte sich bei dem Fall auf Höhe der Burgstraße am Kopf und am Arm. Sie musste in einer Klinik untersucht werden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell