POL-TUT: (Tuttlingen) Einbruch beim TC Rot-Weiß: Alarmanlage vertreibt den Eindringling

Tuttlingen (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist ein unbekannter Einbrecher mit Gewalt in die Vereinsgaststätte des TC Rot-Weiß Tuttlingen eingedrungen. Die auslösende Einbruchmeldeanlage hat ihn in die Flucht geschlagen.

Gegen 3.50 Uhr war Einbruchsalarm in der Badstraße. Ein unbekannter Täter hatte eine Terrassentüre des Vereinsheims aufgehebelt und die Gaststätte betreten. Kaum war der Täter im Gebäude löste der Alarm aus. Der Eindringling brach die Tat ab und flüchtete. An der aufgehebelten Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

Wer in der Samstagnacht im Tatortbereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden (Telefon 07461 941 0).

