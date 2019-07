Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Winterlingen) Linksabbiegerin übersieht Gegenverkehr

Winterlingen (ots)

Beim Linksabbiegen von der Sigmaringer Straße in die Ludwigstraße hat eine 52-jährige Frau am Samstagabend einen entgegenkommenden Seat übersehen. Bei der Kollision ist die junge Seatfahrerin leicht verletzt worden.

Gegen 20.25 Uhr bog die 52-Jährige, die mit ihrem Mini Cooper aus Richtung Benzingen kam, nach links in die Ludwigstraße ab. Dabei übersah sie einen Seat, der aus der Ortsmitte kam, und stieß mit ihm zusammen. Bei der Kollisoin verletzte sich die 20-jährige Seatfahrerin leicht. An den beteiligten Autos entstand ein Schaden in Höhe von jeweils zirka 4000 Euro. Mini und Seat waren nicht mehr fahrbereit. Deswegen mussten sie abgeschleppt werden.

