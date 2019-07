Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Geldspielautomaten aufgebrochen

St. Georgen im Schwarzwald-Furtwangen (ots)

Unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden des Sonntags in einer Gaststätte in der Baumannstraße zwei Geldspielautomaten aufgebrochen. Die Einbrecher verschafften sich über ein Kellerfenster Zutritt in die Gasträume. Aus den geknackten Automaten erbeuteten die Eindringlinge mehrere hundert Euro Bargeld. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen (Tel.: 07724 9495-0) entgegen.

