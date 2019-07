Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Unterkirnach) Einbruch in Wohnhaus

Unterkirnach (ots)

In Zeitraum zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 0 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Kirnacher Höhe" eingedrungen. Die Einbrecher durchstöberten sämtliche Zimmer im Haus. Aus Schubladen und Schränken erbeuteten die Eindringlinge Schmuck in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

