Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Rentnerin beklaut - Polizei sucht Zeugen

Blumberg (ots)

Eine 77-jährige Rentnerin ist am Samstagmittag von einem Mann dreist bestohlen worden. Der Täter klingelte bei der 77-Jährigen und stellte sich als ehemaliger Arbeitskollege des bereits verstorbenen Ehemannes vor. Die Frau gewährte dem unbekannten Täter Zutritt in die Wohnung. Der Dieb verwickelte die Seniorin in ein Gespräch, in dem auch über Schmuck und Bargeld gesprochen wurde. Nachdem die 77-jährige Frau misstrauisch wurde, verließ der Mann schlagartig das Haus. Im Anschluss bemerkte die Rentnerin, dass der Täter vom Wohnzimmertisch eine Halskette im Wert von rund 300 Euro gestohlen hatte. Der Täter sprach mit ostdeutschem Akzent, wird auf rund 70 Jahre alt geschätzt und hat einen auffälligen Gehfehler. Der etwa 168 Zentimeter große Mann trägt kurze Haare und hat eine kräftige Statur. Hinweise nimmt der Polizeiposten Blumberg (Tel.: 07702 41066) entgegen.

