Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Drei verletzte Personen bei Unfall auf der Bundesstraße 27

Blumberg (ots)

Drei leichtverletzte Personen und rund 9.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntag, gegen 13.25 Uhr, auf der Bundesstraße 27. Eine 34-jährige Lenkerin eines Ford Fiesta war in Richtung Donaueschingen unterwegs und wollte von der B 27 nach links in Richtung Schützenhaus abbiegen. Wegen entgegenkommender Fahrzeuge musste die Autofahrerin anhalten. Ein nachfolgender 19-jähriger Fahranfänger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Ford Ka ungebremst auf den stehenden Fiesta auf. Im Fahrzeug des Unfallverursachers wurden drei mitfahrende Personen, darunter ein acht Wochen altes Kleinkind, leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell