Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Vorfahrt nicht beachtet

Blumberg (ots)

Rund 7.000 Euro Sachschaden ist am Sonntag, gegen 16.30 Uhr, auf der Bundesstraße 27 entstanden. Ein 85-jähriger Lenker eines Honda war aus Richtung Kommingen kommend auf der B 314 unterwegs und bog nach rechts auf die B 27 ein. Hierbei missachtete der Autofahrer die Vorfahrt eines 54-jährigen Volvo-Fahrers. In der Folge kollidierten die Fahrzeuge. Ein Kleinkind, das im Volvo mitfuhr, wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst zur Untersuchung in die Klinik eingeliefert.

