Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Roller-Fahrer bei Unfall verletzt

VS-Villingen (ots)

Bei einem Unfall am Sonntag, gegen 10 Uhr, ist ein 78-jähriger Roller-Fahrer leicht verletzt worden. Eine 81-jährige Opel-Fahrerin war auf der Berliner Straße unterwegs und wollte nach links in Richtung Nordstetten abbiegen. Hierbei übersah die Seniorin den 78-jährigen Roller-Fahrer, der vom Nordring auf die Berliner Straße abbiegen wollte. In der Folge streiften sich die Fahrzeuge, wobei der Roller-Fahrer zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell