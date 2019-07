Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) Mit Auto von der Straße abgekommen und überschlagen - alle Insassen schwer verletzt

Geisingen (ots)

Am Sonntagabend ist ein Autofahrer auf der Landstraße zwischen Engen und Kirchen-Hausen mit seinem Auto von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Alle fünf im Auto befindlichen Personen haben sich durch den mehrfachen Überschlag des Hyundais schwer verletzt. Der 23 Jahre alte Fahrer verließ aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve kurz vor Kirchen-Hausen die Straße und stürzte mit seinem Auto eine steile Böschung hinab. Auf dem Dach kam das Auto letztendlich zum Stillstand. Die mitfahrenden Personen im Alter zwischen 19 und 23 Jahren mussten aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Zur Bergung der Personen aus dem Fahrzeug waren die Feuerwehren Kirchen-Hausen und Geisingen eingesetzt. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls an der Unfallstelle. Am Hyundai entstand ein Totalschaden von etwa 28.000 Euro.

