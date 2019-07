Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bisingen) Burg Hohenzollern: Unfallflucht auf dem "P1"

Bisingen (ots)

Auf dem Parkplatz unterhalb der Burg Hohenzollern ist am Sonntag ein grauer Mercedes der B-Klasse beschädigt worden.

Der PKW stand zwischen 10.45 Uhr und 17.45 Uhr auf dem Parkplatz "P1" am Zollerberg. In diesem Zeitraum streifte ein unbekannter Autofahrer den Mercedes beim Ein- oder Ausparken. Danach fuhr der Verursacher weg. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

Der betroffene Mercedesbesitzer meldete den Unfall. Das Polizeirevier Hechingen sucht nun nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07471 9880 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell