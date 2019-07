Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Seewald) Erzgrube: Motorradfahrer stürzt bei Auffahrunfall

Seewald (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Kreisstraße Richtung Grömbach ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer verletzt worden.

Der Unfall passierte gegen 16.30 Uhr. Ein Renaultfahrer musste auf der Fahrt in Richtung Grömbach wegen eines in der Fahrbahnmitte entgegenkommenden PKWs in den Seitenstreifen ausweichen. Dabei bremste der 34-Jährige stark ab. Der hinterherfahrende Biker bremste ebenfalls, konnte aber nicht mehr anhalten. Er prallte gegen das Heck des Kleinwagens und stürzte. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer leicht. Der Rettungsdienst wurde gerufen. Die Helfer brachten den 31-Jährigen ins Krankenhaus. Der falsch fahrende, schwarze BMW (SUV) mit Böblinger Zulassung fuhr ohne anzuhalten in Richtung Erzgrube weiter. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Den Schaden am Renault schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro.

Das Polizeirevier Horb ermittelt wegen Unfallflucht. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen und zu dem unbekannten Verursacher geben kann, wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07451 96 0).

