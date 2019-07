Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Lautlingen) Einbruch bei TEDi - Kassenbehälter mitgenommen

A.-Lautlingen (ots)

In der Sonntagnacht sind unbekannte Täter über das Dach in den TEDi-Markt eingestiegen und haben die Kassen aufgebrochen.

Gegen 22.50 Uhr stiegen die Unbekannten auf das Dach des Einkaufszentrums in der Ebingertalstraße. Mit einem Hammer öffneten sie mit aller Gewalt eines der Oberlichter. Die Täter hatten eine Leiter dabei, mit der sie in den Markt hinabstiegen. Ihr Ziel waren die Registrierkassen. Alle Kassen brachen sie auf. Die Gauner nahmen die Geldbehälter aus den Schubladen mit. Ob Geld in den Kassen war, ist bisher noch nicht bekannt. Weiteres Angriffsziel war eine Brandschutztür. Die Einbrecher schlugen ein zirka 30 cm Loch in die Tür, konnten sie aber trotzdem nicht öffnen. Zum entstandenen Sachschaden gibt es noch keine Informationen.

Zeugen, die im Umfeld des TEDi-Marktes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Albstadt, Telefon 07432 955 0, zu mdelden.

