POL-TUT: (Bad Dürrheim) Radfahrer nimmt Auto die Vorfahrt

Bad Dürrheim (ots)

An der Einmündung des Alleenweges in die Salinenstraße hat sich am Samstagabend ein Radfahrer bei einem Vorfahrtsunfall leicht verletzt.

Gegen 18.25 Uhr fuhr ein 85-jähriger Radfahrer auf dem Alleenweg in Richtung Ortsausgang. An der Einmündung des Weges in die Salinenstraße kam von rechts ein Toyota, dem der Radfahrer die Vorfahrt nahm. Fahrrad und PKW stießen zusammen, der 85-Jährige stürzte. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn ins Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von zirka 600 Euro.

