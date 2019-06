Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (RW-Neufra) Spiegelstreifer vor Kreisverkehr - Zeuge gesucht

RW-Neufra (ots)

Am Freitagmittag haben sich beim Kreisverkehr außerhalb von Neufra ein Wohnmobil und ein PKW gestreift. Dabei ist Sachschaden entstanden. Der Fahrer eines schwarzen PKWs könnte ein wichtiger Zeuge sein.

Gegen 13.15 Uhr fuhr ein Wohnmobil auf der Stuttgarter Straße von Neufra kommed in Richtung Kreisverkehr. Etwa auf Höhe der Firma Bikebox kam dem Wohnmobil ein Porsche Cayenne entgegen. Als der Porsche auf gleicher Höhe fuhr, tat es im Wohnmobil einen Schlag. Der 55-Jährige Fahrer des Wohnmobils hielt an und stellte einen Riß am Außenspiegel fest. Es meldete sich ein Zeuge, der Hinweise zu dem Porsche geben konnte, so dass es der Polizei gelang, den Fahrer des SUV zu festzustellen. Es wird wegen Verdachts der Unfallflucht ermittelt.

Hinter dem Porsche fuhr laut Zeugenangaben ein schwarzer PKW, der kurz darauf nach links abbog. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Wagens könnte ein wichtiger Zeuge/eine Zeugin sein. Bitte melden sie sich beim Polizeirevier Spaichingen (Telefon 07424 9318 0).

