Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Motorrad kommt unter abbiegenden Traktor: Fahrer und Sozia verletzt

A.-Ebingen (ots)

Wegen eines abbiegenden Traktors ist am Freitagvormittag auf der B463 kurz vor der Kläranlage Ehestetter Weg ein Motorradfahrer mit seiner Sozia schwer gestürzt.

Gegen 11.25 Uhr fuhr das Motorrad auf der Bundesstraße in Richtung Ebingen. Vor dem Motorrad fuhr ein Lastwagen, davor ein Traktor. Auf der langen Geraden vor der Kläranlage Ehestetter Weg setzte der 60-jährige Biker zum Überholen an und gab Gas. In dem Moment bog der Traktor, am Lenkrad ein 30-jähriger Mann, nach links in Richtung eines Feldweges ab. Der 60-Jährige bremste, stürzte und rutschte unter den Traktor. Bei dem Unfall verletzte er sich schwer. Ein Rettungshubschrauber flog ihn und seine leichter verletzte Mitfahrerin ins Krankenhaus. Das beschädigte Motorrad, eine Honda, wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

