POL-TUT: (Schonach im Schwarzwald) Fahrt unter Alkoholeinwirkung endet in Treppenabgang - Fahrer schwer verletzt

Schonach im Schwarzwald (ots)

In der Triberger Straße ist am Freitagabend ein alkoholisierter Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Mit schweren Verletzungen hat ihn der Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 19.20 Uhr fuhr der 55-Jährige auf der Triberger Straße in Richtung Ortsmitte. In der leichten Rechtskurve bei der Firma Anton Schneider Söhne GmbH fuhr er geradeaus und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Suzuki prallte gegen ein Sicherungsgeländer und stürzte danach in einen Treppenabgang der Firma. Der PKW blieb in der engen Gasse an der angrenzenden Gebäudewand hängen. Der Handlauf des Geländers durchstach bei der Kollision den Motorraum, drang durch das Armaturenbrett in den Fahrerbereich ein und und ragte bis zur Fahrertür in den Innenraum. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz und brachte den 55-Jährigen ins Krankenhaus. Bei dem Schwerverletzten wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Schnelltest im Krankenhaus hatte über zwei Promille zum Ergebnis. Deswegen musste der Führerschein beschlagnahmt werden. Den Gesamtschaden, der bei dem Unfall entstand, beziffert die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 31 Kräften im Unterstützungseinsatz.

