Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen) Wenden auf der Bundesstraße mit Folgen: Ein Verletzter und zweimal Totalschaden

Hüfingen (ots)

Auf der B31, Abfahrt Hüfingen, sind am Samstagmittag bei einem verkehrswidrigen Wendemanöver zwei PKW heftig zusammengestoßen. Folgen waren ein Leichtverletzter und zwei Totalschäden.

Kurz vor 14 Uhr fuhr der spätere Unfallverursacher auf der B31 in Richtung Döggingen. Im Bereich der Abfahrt Hüfingen reduzierte der 64-Jährige das Tempo seines Opels, zog über die Doppelspur in Richtung Gegenspur nach links, um zu wenden. Dabei übersah er einen von hinten kommenden, auf der Überholspur in seine Richtung fahrenden BMW und stieß mit ihm zusammen. Die Kollision war heftig mit der Folge, dass sich der Beifahrer im BMW verletzt. Der 37-Jährige wurde vom DRK versorgt und danach ins Krankenhaus gefahren. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. An den beteiligten Autos entstand jeweils Totalschaden. Die gesamte Schadenssumme liegt bei zirka 20.000 Euro. Abschleppdienste waren im Einsatz.

