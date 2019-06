Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Empfingen/A81) Nissan Micra fährt in Linkskurve geradeaus - beide Insassen leicht verletzt

Empfingen/A81 (ots)

Im Steigungsstück nach der Mühlbachbrücke ist am Samstagnachmittag auf der A81 ein Nissan Micra in einer Linkskurve geradeaus gefahren und unterhalb der Autobahn am Ende der Böschung gelandet.

Gegen 16.25 Uhr fuhr der 19-Jährige mit seinem Kleinwagen auf der Autobahn in Richtung Stuttgart. Im Anstieg nach der Mühlbachbrücke fuhr er im Verlauf einer Linkskurve geradeaus. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf einer Strecke von über 100 Metern rechts der Leitpfosten auf der dortigen Grünfläche. Danach geriet er auf die Schutzplanke und beschädigte 16 Leitplankenelemente. Am Ende kippte der Kleinwagen nach rechts und überschlug sich hangabwärts. Zirka 5 Meter unterhalb kam er zum Stehen. Viel Glück hatte die Mitfahrerin: sie lag zum Unfallzeitpunkt unangeschnallt auf der Rückbank. Beide Insassen kamen mit am Ende leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Am Nissan entstand Totalschaden. Der Wagen wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell