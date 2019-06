Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Meßstetten) Zwei Promille: 21-jähriger fährt neben der Fahrbahn

Meßstetten (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist ein 21-jähriger Autofahrer bei der Volksbank alkoholbedingt von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrerinnen wurden verletzt.

Der 21-Jährige fuhr gegen 3.30 Uhr auf der Ebinger Straße in Richtung Ebingen. Weil er nicht mehr nüchtern war, streifte er im vorbeifahren ein links parkendes Auto. Im weiteren Verlauf kam er dann nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte dort einen Baum und überfuhr eine Parkbank. Danach blieb der Audi stehen. Bei dem Unfall verletzten sich der Verursacher und seine zwei jungen Mitfahrerinnen. Der 21-Jährige hatte vor dem Unfall getrunken. 1,01 mg/l (umgerechnet knapp über zwei Promille) zeigte der Alcomat nach dem Atemalkoholtest. Den Führerschein brauchten ihm die Unfallermittler deswegen nicht abzunehmen - er hatte keinen. Nicht erpart blieb dem jungen Mann die in solchen Fällen übliche Blutentnahme. Den entstandenen Sachschaden an den beiden beteiligten Personenkraftwagen schätzt die Polizei auf insgesamt zirka 10.000 Euro. Der Audi musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell