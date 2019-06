Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Triberg im Schwarzwald) Unfallflucht beim Waldsportbad: Audi A8 beschädigt - Zeugen gesucht

Triberg im Schwarzwald (ots)

Nach einer Unfallflucht beim Triberger Waldsportbad am Samstagnachmittag, bei der ein Audi A8 beschädigt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Zwischen 14.30 Uhr und 16 Uhr stand der Audi am rechten Fahrbahnrand der Rohrbacher Straße in Höhe des Eingangs zum Waldsportbad. In der Zeit streifte ein bergwärts in Richtung "Geutsche" fahrendes Auto den Audi entlang der linke Seite. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro. Am Unfallort blieb eine FIAT-Radzierblende zurück. Bei dem Fiat könnte es sich um einen weißen Kastenwagen gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen zu melden (Telefon 07724 9495 00).

