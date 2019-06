Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Seewald-Erzgrube) Nach Parkunfall: grauer Geländewagen beschädigt - Polizei sucht den Besitzer

Seewald-Erzgrube (ots)

Am Samstagabend hat der Fahrer eines BMW auf einem Parkplatz an der Nagoldtalsperre beim Wegfahren einen grauen Geländewagen beschädigt. Er zeigte den Unfall an. Die Polizei sucht jetzt den Geschädigten.

Der BMW-Fahrer fuhr gegen 18 Uhr von dem Parkplatz beim "Seeheiner" weg, hatte dabei die Tür noch nicht ganz geschlossen und blieb deswegen am vorderen Stoßfänger des parkenden Autos hängen. Der Stoßfänger hatte danach einen Knick. Der 26-Jährige brachte einen Zettel an, meldete den Unfall aber später doch der Polizei.

Das Polizeirevier Freudenstadt sucht jetzt den Besitzer oder die Besitzerin des grauen Geländewagens und bittet um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07441 536 0.

