Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Betriebsgebäude einer Biogasanlage in Brand geraten

Oberndorf am Neckar (ots)

Aus noch nicht geklärter Ursache ist am Freitag, gegen 1.45 Uhr, das Betriebsgebäude einer Biogasanlage in der Bösinger Straße in Brand geraten. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Lindenhof, Hochmössingen, Beffendorf und Oberndorf löschten das Feuer. Nach bisherigen Ermittlungen wird der Schaden auf rund 500.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

