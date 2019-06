Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen-Schwenningen) Quad-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Villingen-Schwenningen (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr, ist auf der Landesstraße 181 ein 58-jähriger Quad-Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Eine 66-jährige Lenkerin eines Toyota war auf der L 181 von Villingen in Richtung Wolterdingen unterwegs. Bei Pfaffenweiler wollte die Autofahrerin nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Beim Abbiegen missachtete die 66-Jährige den entgegenkommenden Quad-Fahrer. Beim Zusammenstoß überschlug sich das Quad und der 58-Jährige wurde in die angrenzende Wiese geschleudert. Der lebensgefährlich verletzte Quad-Fahrer wurde vom Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert. Die Autofahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

