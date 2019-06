Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Blumberg (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 59-jähriger Lenker eines VW bei einem Unfall am Donnerstag, gegen 18.35 Uhr, auf er Kreisstraße 5754 zugezogen. Der Autofahrer war von Epfenhofen in Richtung Fützen unterwegs und kam aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Nach etwa 30 Meter Fahrt im Straßengraben prallte der Wagen gegen ein Entwässerungsrohr. Der schwerverletzte 59-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell