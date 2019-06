Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Fluorn-Winzeln) PKW gegen Großtransporter: 20.000 Euro Schaden bei Vorfahrtsverletzung

Fluorn-Winzeln (ots)

An der Kreuzung von zwei Landwirtschaftswegen neben der Wöhrsteinstraße hat es am Donnerstagnachmittag laut gekracht: ein Skoda Oktavia und ein Großtransporter eines Paketdienstes stießen zusammen.

Gegen 17 Uhr fuhr eine 50-jährige Frau in ihrem Skoda auf der Hochkreuzstraße ortsauswärts und in der Verlängerung weiter in Richtung Wöhrsteinstraße. An der Kreuzung von zwei Landwirtschaftswegen kurz vor der Wöhrsteinstraße kam von rechts ein Großtransporter aus Richtung Beffendorf. Die 50-Jährige missachtete die Vorfahrt des Paketdienstes und stieß mit dem Kastenwagen zusammen. Bei der Kollision kam der Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Hinweisschild. Dabei entstand an dem Kleinlaster ein Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Den Schaden am Skoda bezifferte die Polizei auf etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

