Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Dachstuhlbrand in der Filserstraße - 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Balingen (ots)

In der Nacht zum Freitag ist in der Filserstraße der Dachstuhl eines mehrgeschossigen Wohngebäudes in Brand geraten.

Gegen 22.30 Uhr schlugen Flammen aus dem Dachstahl des unbewohnten Gebäudes. Neben der Solaranlage brannte es. Die Feuerwehr wurde verständigt und rückte mit 18 Fahrzeugen und 100 Löschkräften an. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Gegen 2.30 Uhr war das Feuer aus. Der Brand blieb auf den Dachstuhl begrenzt. Nach ersten Einschätzungen liegt der entstandene Sachschaden bei zirka 250.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Neben der Feuerwehr war auch das DRK zur Unterstützung vor Ort. Verletzte gab es keine.

