Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (BL-Weilstetten) Firmeneinbruch: Geldkassette gestohlen

BL-Weilstetten (ots)

Bei einem Einbruch in eine Firma im Industriegebiet "Rote Länder" haben die Diebe in der Mittwochnacht eine Geldkassette mit Barem gestohlen.

Die Täter kamen über die Gebäuderückseite in die im Egert stehenden Firma. Dort zertrümmerten sie eine Fensterscheibe und kletterten in den Aufenthaltsraum. Ziel der Eindringlinge war das Büro, in dem sie Schränke aufbrachen und alles durchsuchten. In einem der Schränke fanden die Täter eine Geldkassette, in der sich Bargeld befand. Die Geldkassette nahmen sie mit. Bisherige Informationen zur Schadenshöhe sind noch vage. Die Polizei geht von mehreren hundert Euro aus.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Balingen, Telefon 07433 264 0, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell