POL-TUT: (Mühlheim) 30-jähriger Autofahrer außer sich: Drogen im Spiel?

Mühlheim (ots)

Ein 30-jähriger Mann hat am späten Mittwochabend in der Mühlheimer Vorstadt randaliert, ist trotz eingeschränkter Fahrtüchtigkeit Auto gefahren und hat die eingesetzten Polizeibeamten bedroht.

Gegen 22.20 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass ein Mann in der Albert-Schweitzer Straße randaliert hat und jetzt mit einem Auto rasant durch Mühlheim fährt. Eine Streife der Polizei verlegte daraufhin in Richtung Mühlheim und erkannte den PKW auf Höhe der Schwäbischen Hüttenwerke Tuttlingen. Die Beamten wendeten und kontrollierten den VW in der Ludwigstaler Straße. Am Steuer saß jetzt der Bruder des Randalierers. Der 30-Jährige war Beifahrer. Von Beginn an zeigte sich der Mann äußerst aggressiv, was dazu führte, dass ihm Handschließen angelegt wurden. In der Folge bedrohte und beleidigte er die Beamten fortlaufend. Sein Gesamtverhalten weckte bei den Gesetzteshütern den Verdacht der Drogenbeinflussung. Eine Urinprobe und einen Atemalkoholtest lehnte der 30-Jährige ab. Auf dem Weg zur Blutentnahme ins Klinikum Tuttlingen blieb der Mann aggressiv und spuckte mehrfach durch den Innenraum des Streifenwagens. Auch im Krankenhaus beruhigte er sich nicht und musste von mehreren Polizeibeamten während der Blutentnahme festgehalten werden. Den Rest der Nacht musste er in Gewahrsam der Polizei verbringen. Weitere Ermittlungen werden noch geführt.

