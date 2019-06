Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Tuttlinger Straße: Rollerfahrerin stürzt wegen Rotlichtsünder: Polizei sucht Zeugen

Rottweil (ots)

Wegen eines Rotlichtsünders ist eine 25-jährige Rollerfahrerin am Mittwoch, gegen 16.35 Uhr, in der Rottweiler Innenstadt schwer gestürzt.

Die 25-Jährige fuhr mit ihren Zweirad auf der Straße "Steig". An der Einmündung der Steig in die Tuttlinger Straße hielt an der roten Ampel an. Als ihre Ampel grün zeigt fuhr sie an, um nach links abzubiegen. Aus Richtung Stadtmitte kam ein grauer PKW, der bei rot über die Ampel fuhr. Beinahe wäre das Auto mit der jungen Frau zusammengestoßen. Die 25-Jährige bremste ihren Roller stark ab, verlor die Kontrolle und stürzte. Der Rotlichtfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Saline fort. Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und danach ins Krankenhaus gefahren.

Das Polizeirevier Rottweil ermittelt wegen des Verkehrsvergehens gegen den noch unbekannten Fahrer des grauen PKWs und sucht Zeugen. Von besonderem Interesse sind drei junge Männer, die hinter dem Rotlichtsünder her fuhren und der Verletzten nach dem Sturz "Erste Hilfe" leisteten. Alle Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0741 477 0 zu melden.

