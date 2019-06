Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) 13-jährige Radfahrerin von PKW erfasst

A.-Ebingen (ots)

Schrecksekunde am Kreisverkehr vor dem Neubau der Volksbank Albstadt: eine 13-jährige Radfahrerin wird in der Ausfahrt "Langwatte" von einem PKW aufgeladen und zu Boden geschleudert. Wenig später steht das Mädchen mit zum Glück nur leichteren Verletzungen wieder auf.

Um die Mittagszeit fuhr eine 80-jährige Autofahrerin von der Truchtelfinger Straße in den Kreisverkehr hinein. Etwa zur selben Zeit kam die 13-Jährige mit ihrem Fahrrad aus der Johannes-Mauthe-Straße und fuhr, ohne abzusteigen, über den Fußgängerüberweg "Langwatte". Dort wurde sie frontal von dem Honda Jazz aufgeladen. Das Mädchen prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Danach fiel sie auf die Straße. Rettungssanitäter kümmerten sich um die Verletzte, die einen Fahrradhelm getragen hatte. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro. Der Schaden an dem Fahrrad war geringfügig.

