Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Unterkirnach) Weißer Mercedes zu weit links - Audi streift beim Ausweichen Leitplanke

Unterkirnach (ots)

Auf der Kreisstraße zwischen Oberkirnach und Unterkirnach ist am Mittwochmorgen der Fahrer eines Audis wegen einem falsch fahrenden Mercedes an den Leitplanken entlang gestreift.

Der 29-Jährige fuhr mit seinem schwarzen Audi A3 gegen 6.25 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Unterkirnach. Nach dem "Alten Schulhaus" schnitt ein entgegenkommender Mercedes die Kurve. Zum Ausweichen gezwungen zog der 29-Jährige nach rechts. Dabei streifte er die Leitplanke, was einen Sachschaden in Höhe von zirka 8500 Euro zur Folge hatte. Der Fahrer des weißen Mecedes setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Das Polizeirevier St. Georgen bearbeitet die Fahrerflucht und sucht nach Auskunftspersonen, die Hinweise zu dem noch unbekannten Mercedesfahrer geben können. Um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07724 9495 0 wird gebeten.

