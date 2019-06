Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Radfahrerin stürzt neben abbiegendem LKW

Donaueschingen (ots)

An der Einmündung der Rudolf-Diesel-Straße in die Dürrheimer Straße ist am Mittwochnachmittag eine Radfahrerin neben einem abbiegenden Lastzug gestürzt.

Der Lastzug fuhr gegen 16.30 Uhr auf der Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Dürrheimer Straße. An der Einmündung bog der LKW nach links ab. Die 58-Jährige Radfahrerin kam vom nahe der Einmündung endenden Radweg und fuhr in dieselbe Richtung wie der LKW. Da es ihr rechts des Lastzuges zu eng wurde, wich sie aus. Dabei streifte sie mit ihrem rechten Pedal den angrenzeden Bordstein und stürzte. Zu einer Berührung mit dem Lastwagen kam es nicht. Die Radfahrerin verletzte sich leicht. Sachschaden ist nicht entstanden.

