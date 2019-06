Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf a.N.) 26-Jährige nach Unfall schwer verletzt - Auto fährt zu weit links

Oberndorf a.N. (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der L424 bei Altoberndorf ist am Mittwoch eine 26-jährige Frau mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Gegen 15.35 Uhr kam die 39-jährige Fahrerin eines Honda CRV, die in Richtung Epfendorf unterwegs war, in Höhe von Altoberndorf aus nicht nachvollziehbaren Gründen auf die Gegenfahrbahn. Im selben Moment kam ihr ein PKW entgegen. Der 32-jährige Fahrer des aus Richtung Epfendorf herannahenden Honda CRX wich noch aus, konnte aber nicht mehr verhindern, dass er vom PKW der Falschfahrerin erfasst wurde. Er geriet ins Schleudern, danach in den Straßengraben und kam am Ende mit harter Landung auf die Straße zurück. Der 32-Jährige und seine Frau verletzten sich, die 26-Jährige schwer. Sie kam nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus. Ihr Mann musste nicht transportiert werden. Auch die Unfallverursacherin und ihr 12-jähriger Sohn wurden zu einer Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, dort aber als unverletzt wieder entlassen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 4000 Euro.

