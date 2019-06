Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N.) Rollerfahrer stürzt

Horb a.N. (ots)

Auf der B28a zwischen Horb und Schopfloch ist am Mittwochnachmittag ein Rollerfahrer gestürzt.

Der 25-Jährige fuhr gegen 16.50 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Schopfloch. Kurz vor der Siedlung "Seehaus" kam er wegen eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Rollerfahrer stürzte. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht. Er kam zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus nach Freudenstadt. An dem Piaggio-Roller entstand Sachschaden in Höhe von zirka 150 Euro.

