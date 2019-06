Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Vorfahrt missachtet: drei Verletzte - 15.000 Euro Schaden

A.-Ebingen (ots)

Bei einem Vorfahrtsunfall an der Kreuzung Lerchenweg/Hartmannstraße sind am Mittwochmittag drei Personen, darunter ein siebenjähriger Junge, verletzt worden.

Kurz vor 14 Uhr fuhr ein 71-jähriger Mann mit seinem Mercedes auf der vorfahrtsberechtigten Lerchenstraße in Richtung Skilift. An der Kreuzung mit der Hartmannstraße kam ein BMW. Der BMW-Fahrer sah den Mercedes nicht, fuhr in die Kreuzung hinein und nahm dem 71-Jährigen die Vorfahrt. Ein Zusammenstoß war nicht mehr zu verhinden. Der Mercedesfahrer, seine neben ihm sitzende Frau und der Enkel wurden leicht verletzt. Die Verletzungen des Jungen waren nicht weiter schlimm. Er konnte deswegen mit seiner Mutter nach Hause. Seine Großeltern mussten zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Der Mercedes war nach dem Unfall erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. Der Wagen wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

