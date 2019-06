Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Motorradfahrer stürzt beim Bremsen

Freudenstadt (ots)

Ein 77-jähriger Motorradfahrer ist am Montagnachmittag in Untermusbach bei einem Bremsmanöver gestürzt.

Der 77-Jährige kam gegen 15.15 Uhr auf der Klosterstraße aus Richtung Obermusbach. An der Straßengabelung am Ende der Klosterstraße bog ein Fahrschul-Lastzug von der Stockbachstraße nach links in die Dornstetter Straße ab. Die Fahrschülerin musste, nachdem sie in die Dornstetter Straße eingefahren war, wegen Gegenverkehr abbremsen. Der Motorradfahrer hatte mit der Bremsung des Lastzuges nicht gerechnet. Er wurde überrascht, bremste stark und brachte dabei sein Vorderrad zum Blockieren. Deswegen stürzte der Senior und verletzte sich leicht. Er konnte die Fahrt trotzdem fortsetzen. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Die Verkehrssicherheit war dadurch aber nicht beeinträchtigt.

