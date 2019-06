Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Donaueschingen (ots)

Wegen enger Straßenverhältnisse hatte ein Lastwagenfahrer am Dienstag erhebliche Probleme beim Abbiegen. Gegen 13.20 Uhr wollte ein bislang nicht bekannter Lastwagenfahrer von der Karlstraße in die Zeppelinstraße einfahren. Mehrere Autofahrer mussten ihre geparkten Fahrzeuge wegfahren, damit der Lastwagen abbiegen konnte. Gegen 13.30 Uhr stellte der Besitzer eines Ford S-Max einen Schaden von rund 1.500 Euro an seinem Wagen fest. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen (Tel.: 0771 83783-0) in Verbindung zu setzen.

