Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) 20.000 Euro Schaden nach Vorfahrtsunfall nahe Bacherkreuzung

Freudenstadt (ots)

An der Einmündung der K4742 in die K4741 hat am Dienstagabend ein Audifahrer die Vorfahrt nicht beachtet.

Der spätere Unfallverursacher fuhr, von der Stuttgarter Straße kommend, auf der K4742 am McDonalds vorbei in Richtung der Einmündung. Dort hielt er an. Von links kam vom Kreisverkehr ein Ford Fiesta, der in Richtung Wittlensweiler fuhr. Der 27-jährige Audifahrer bog trotz des auf der Vorfahrtsstraße herannahenden PKWs nach links ab. Die beiden Autos stießen zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell