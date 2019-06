Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Radfahrer stürzt wegen freilaufendem Hund - Polizei sucht Zeugen

Trossingen (ots)

Ein 62-jähriger Radfahrer ist am Sonntag, gegen 18.45 Uhr, auf dem Feld- und Radweg "Eschweg" zwischen Aldingen und Schura wegen eines freilaufenden Hundes gestürzt. Der Biker war in Richtung Schura unterwegs. Unvermittelt sprang aus einem Getreidefeld ein kniehoher Hund auf den Weg. Um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu vermeiden, bremste der Radfahrer stark ab und wich aus. Hierbei kam der 60-Jährige zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Vierbeiner rannte anschließend zu einer Fußgängerin, die den Hund an die Leine nahm. Trotz Aufforderung, verweigerte die Hundehalterin ihren Namen zu nennen. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, ging die Frau weiter. Die Hundehalterin wird etwa 160 Zentimeter groß und zirka 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Der etwa kniehohe Hund hat ein beige/ schwarzes Fell. Die Frau war in Begleitung eines zirka 15 Jahre alten Jungen. Wer Hinweise auf die Hundehalterin geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen (Tel.: 07425 33866) zu melden.

