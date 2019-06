Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Einbruch in Büroräume

Tuttlingen (ots)

In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in die Büroräume eines Energieversorgungsunternehmens in der Faulenbachstraße eingedrungen. Die Einbrecher schlugen einer Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Die Eindringlinge durchstöberten verschiedene Büros und erbeuteten, neben mehreren Kartons Süßigkeiten, rund 300 Euro Bargeld. Hinweise zum Einbruch nimmt das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) entgegen.

