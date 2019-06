Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schömberg) Audi in der Lembergstraße verkratzt - Zeugen gesucht

Schömberg (ots)

Am vergangenen Freitag hat ein unbekannter Täter in der Lembergstraße mit einem spitzen Gegenstand Rillen in die Lackierung eines grauen Audi A3 gezogen. Zwischen 19.10 Uhr und 19.45 Uhr stand der PKW nahe der Einmündung Ortenbergstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 600 Euro.

Der Polizeiposten Schömberg sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07427 94003 0.

