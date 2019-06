Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geislingen) Gespann bremst Sattelzug aus - Führerschein weg

Geislingen (ots)

Ein Transportergespann, bestehend aus Peugeot Boxter und Anhänger, ist am Montag nach einem Überholmanöver auf der Landstraße zwischen Rosenfeld und Geislingen so nah vor dem überholten Sattelzug wieder eingeschert, dass dessen automatische Sicherheitseinrichtung eine Vollbremsung auslöste. Ein Auffahrunfall war trotzdem nicht zu verhindern.

Gegen 13.45 Uhr fuhr der 52-jährige Fahrer mit seinem Gespann auf der Landstraße von Rosenfeld in Richtung Geislingen. An der Einmündung der L390 aus Richtung Heiligenzimmern bog vor ihm ein Sattelzug nach links ab. Der 52-Jährige musste deswegen abbremsen. In der Folge fuhr er sehr dicht auf den Sattelzug auf, begann wild zu gestikulieren und zu hupen. In einer unübersichtlichen Rechtskurve setzte der offensichtlich erregte Mann zum Überholen an. Nach dem Überholvorgang scherte er dicht vor dem Sattelzug wieder ein und bremste stark ab. Aufgrund des geringen Abstandes löste bei dem Sattelzug die Sicherheitsautomatik aus und leitete eine Vollbremsung ein. Zudem trat auch der Lastwagenfahrer kraftvoll auf die Bremse. Dennoch kam es zu einem leichten Auffahrunfall, durch den am Sattelzug Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro entstand. Bis zum Stillstand zeichnete der Sattelzug eine Bremsspur von zirka 60 Metern auf die Straße. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde dem Fahrer des Gespanns noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Gegen den 52-Jährigen wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

