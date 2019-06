Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Mit über 2 Promille Gartenmauer geschrammt

Blumberg (ots)

Ein 57-jähriger Lenker eines Ford Focus ist am Montag, gegen 18.20 Uhr, in der Scheffelstraße gegen eine Gartenmauer geprallt. Der Autofahrer war unter Alkoholbeeinflussung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und schrammte die Mauer. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 2 Promille. Nach einer ärztlichen Blutentnahme wurde sein Führerschein eingezogen. Der Schaden an der Gartenmauer wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Am Ford entstand Totalschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell