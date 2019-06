Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar) Auto gerät ins Schleudern und schrammt Leitplanken

Sulz am Neckar (ots)

Aus nicht geklärter Ursache ist am Montag, gegen 20 Uhr, ein 28-jähriger Lenker eines Opel Corsa ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanken geprallt. Der Opel-Fahrer war auf der Kreisstraße 5508 von Glatt in Richtung Hopfau unterwegs und geriet zunächst ins rechte Bankett. Beim Gegenlenken verlor der 28-Jährige die Kontrolle über den Kleinwagen und schleuderte in der Folge gegen die Leitplanken. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

